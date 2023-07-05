Организация перевозки груза из США в Киргизию облагается НДС 20%

Если российская компания оказывает услуги компании из Киргизии по организации перевозки груза из США в Киргизию, то будет НДС. Причем оснований для применения ставки НДС 0% не имеется.

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.04.2023 № 03-07-13/1/37236.

Когда речь идет о сделках компаний из ЕАЭС, то по части НДС надо ориентироваться на протокол о порядке взимания косвенных налогов (приложение №18 к договору о ЕАЭС от 29.05.2014).

Место реализации транспортно-экспедиторских услуг по организации перевозки грузов определяют по месту нахождения исполнителя.

А раз исполнитель – в России, то будет российский НДС. Причем ставка будет 20%.

Потому что ставка 0% в отношении услуг по организации перевозок грузов за пределами РФ не предусмотрена.

Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал по перевозкам из Казахстана в Узбекистан.

Таким образом, если заказчик из страны ЕАЭС, организация перевозки российским исполнителем облагается НДС 20%.