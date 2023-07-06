С помощью «Электронного инспектора» Роструда бизнес сэкономил больше 22 млрд рублей

Иногда нарушения проще найти самостоятельно, чем довести до проверки трудовой инспекции. Идея «Электронного инспектора» Роструда именно такая: чтобы работодатели могли сами проверить, все ли хорошо у них с кадровым учетом.

Механизм простой: в ходе онлайн проверки представитель организации заполняет интеллектуальные проверочные листы, которые изменяют последовательность контрольных вопросов в зависимости от предоставляемых ответов.

— С момента запуска сервиса работодатели провели свыше 1,1 млн самопроверок. В случае устранения выявленных системой нарушений, они смогли оградить себя от штрафов на сумму превышающую 22 млрд рублей, – рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков, которого цитирует пресс-служба.

Иногда нарушения могут быть связаны с выплатами при увольнении или сокращении — или с самим работником, который тянет с представлением нужных документов. Чтобы такого не допускать, ищите ответственных работников — и в кадровую службу, и на любые другие должности.

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