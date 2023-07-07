Творческих профессий с особыми правилами труда стало 236

Раньше список творческих должностей содержал 189 специальности. Его не меняли с 2007 года.

Правительство расширило перечень творческих профессий с особыми условиями труда. Об этом сказано на портале правовой информации.

Новый список содержит 236 профессий. В него вошли такие специалисты как продюсер телевизионных и кинофильмов, линейный продюсер, лектор-искусствовед (музыковед), редактор новостей, рерайтер, светодизайнер, специалист по жанрам творчества, специалист по фольклору.

Деятельность таких специалистов будет регулироваться статьями 153, 268 и 351 ТК РФ.

С 2007 года перечень включал в себя только 189 должностей и специальностей.

Новый утвержденный список будет действовать с 14 июля 2023 года.

Многие бухгалтеры если и не уходят в творческие профессии, то хотя бы уходят из найма в аутсорс. На Клерке сейчас как раз вышел курс о том, как это правильно сделать.