💥Что еще вы не знаете про НДФЛ: новая отчетность, которую одобрили

Новые правила уплаты НДФЛ и загадочные два уведомления еще толком не заработали, а уже основательно запутали бухгалтеров.

Сначала важное напоминание: до 17 июля нужно уплатить НДФЛ с доходов за 2022 год. У бухгалтеров уже волнение: все ли пройдет хорошо?

Например, по итогам 1 квартала у ИП на ОСНО были проблемы с уведомлениями из-за кодов периодов, имеющих двойное назначение (34/01, 34/02, 34/03).

Кроме того, в конце июня власти одобрили новые поправки в НК, которые вводят два уведомления по НДФЛ. Что это такое?

Сегодня в 15.00 мск наши эксперты проведут срочный вебинар, который разложит по полочкам новые правила и поможет вам разобраться, зачем сдавать два уведомления 12 и 25 числа месяца.

Поймете во всех деталях очередное новшество в законе и сможете уплатить налог и отчитаться без штрафов.

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