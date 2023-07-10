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Экономика России

Цены на такси за год выросли на 4-15%

В Москве средний чек поездки составляет 771 рубль. Стоимость выросла на 12-15% из-за сбоя в работе GPS, нехватки водителей и больших затрат на обслуживание автомобилей.
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Средний чек поездки на такси в Москве вырос на 12-15% год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Чек Индекса» и Tinkoff Data.

По стране стоимость такси поднялась за год на 4-11%, до 435 рублей.

В Москве в первой половине 2023 года услуги такси подорожали на 12%. В среднем за поездку пассажиры платят 771 рубль.

Цены растут из-за дефицита водителей, перебоев в работе навигационных GPS-систем. Помимо этого, увеличилась стоимость топлива и технического обслуживания автопарков.

Несмотря на высокие тарифы, спрос на поездки в такси остается стабильным.

Недавно мы писали, что каждый автомобиль такси с 1 сентября 2024 года должен быть застрахован по системе ОСГОП.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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