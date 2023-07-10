Пропуск работы из-за похорон родственника — не является основанием для увольнения за прогул

В Роструде считают, что доказательства наличия уважительных причин отсутствия на работе лишают работодателя права уволить работника за прогул. Такое объяснение дали чиновники сотруднику, обратившемуся с вопросов, а законно ли его увольнение, если он отпросился на похороны, но уехал без заявления на отпуск.

Человек обратился в онлайн-инспекцию Роструда, с проблемой. Сотрудник узнал, что умерла его родственница. Он попросил своего непосредственного начальника освободить его от работы, так надо срочно уехать на похороны. Начальник отпустил его.

Вернувшись, работник предоставил свидетельство о смерти, написал объяснительную. Однако в отделе кадров ему сказали, что он должен был до отъезда написать заявление на отпуск за свой счёт и только после этого уезжать. После чего его уволили за прогул.

Чиновники Роструда, рассмотрев вопрос, указали, что работодатель был не вправе увольнять сотрудника за прогул, поскольку человек представил доказательства наличия уважительных причин. А прогулом считается невыход на работу без уважительных причин в течение всей рабочей смены или на протяжении четырёх часов подряд. За восстановлением трудовых прав в данном случае работнику следует обратиться в трудинспекцию или сразу суд.