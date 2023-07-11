👚💎 Продавцы секонд-хенда опасаются, что их приравняют к ювелирам и лишат УСН

С этого года ювелирный бизнес вынужденно перешел на ОСНО, потому что права на УСН и ПСН у него теперь нет. Казалось бы, какое отношение к этому ювелирному запрету на УСН имеют продавцы б/у одежды? Рассказываем, что вызвало опасение у секонд-хенд-бизнеса.

Тему обсуждают в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП продает в розницу секонд-хенд (одежда, обувь). В ЕГРИП заявлен код ОКВЭД 47.79 («Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах»).

Бухгалтеру позвонили из «Контура» и предложили подключить отчетность по НДС. Причина – ИП ведет деятельность по коду ОКВЭД, который налоговики считают неприемлемым для УСН.

Дело в том, что ранее ФНС на своем сайте публиковала список кодов ОКВЭД, запрещенных для УСН. В список этих ювелирных кодов попал код 47.79.

Бухгалтер всполошилась. Но коллеги успокаивают – не надо обращать внимания на этот список кодов.

Запрет на УСН прописан в п. 3 ст. 346.12 НК. Там сказано про ювелирный бизнес и торговля поношенными вещами никак не может быть приравнена к нему.