👚💎 Продавцы секонд-хенда опасаются, что их приравняют к ювелирам и лишат УСН

Тему обсуждают в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
ИП продает в розницу секонд-хенд (одежда, обувь). В ЕГРИП заявлен код ОКВЭД 47.79 («Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах»).
Бухгалтеру позвонили из «Контура» и предложили подключить отчетность по НДС. Причина – ИП ведет деятельность по коду ОКВЭД, который налоговики считают неприемлемым для УСН.
Дело в том, что ранее ФНС на своем сайте публиковала список кодов ОКВЭД, запрещенных для УСН. В список этих ювелирных кодов попал код 47.79.
Бухгалтер всполошилась. Но коллеги успокаивают – не надо обращать внимания на этот список кодов.
Запрет на УСН прописан в п. 3 ст. 346.12 НК. Там сказано про ювелирный бизнес и торговля поношенными вещами никак не может быть приравнена к нему.
Комментарии