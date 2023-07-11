Цифровые рубли не получится спрятать при банкротстве

С электронных счетов цифровые рубли будут взыскивать по общему правилу. Деньги переведут на единый счет должника.

Ко второму чтению закона о цифровом рубле внесли поправку, по которой цифровые рубли банкротов будут переводить на единый счет должника. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Цифровые рубли войдут в состав конкурсной массы по общему правилу. Это не позволит спрятать электронную валюту.

При недостаточности денег, валюты в рамках исполнительного производства будут взыскиваться цифровые рубли. ФССП будет направлять постановление в Банк России, а регулятор будет переводить цифровые деньги должника на депозитный счет ФССП, - сказал Анатолий Аксаков.

У Федеральной таможенной службы появится право блокировать цифровые рубли, если плательщик не перечислил таможенные платежи.

Особые условия открытия счетов с цифровым рублем будут у сотрудников ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки и у их семей.

Открывать и вести счета с цифровой валютой будет Центробанк. Проводить расчеты можно только на специальной платформе ЦБ. Операции с цифровым рублем планируют запустить в 2023 году, в 2024 году к ним подключатся банки, а в 2025 году – остальные финансовые организации.

Недавно мы писали, что в 2025-2027 году начнется массовое использование цифрового рубля в России.