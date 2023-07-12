13% россиян перешли на рубли и перестали хранить наличные доллары и евро

Только 3% обменяли сбережения в рублях на иностранную валюту. Большинство призналось, что у них нет средств, которые можно откладывать.

13% опрошенных отказались от накоплений в долларах и евро, они перевели деньги в рубли. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

При этом 3% наоборот обменяли рубли на западную валюту.

17% заявили, что тратят все накопления на ремонт, покупку бытовой техники и электроники.

Большинство участников опроса (67%) рассказали, что и вовсе не имеют сбережений.

С начала прошлого года колебания курса доллара и евро были очень интенсивными: если в прошлом июне доллар стоил 51 рубль, а евро 53, то в этом июне доллар стоил 87, а евро 95 рублей. Такие изменения превращают валюты в высокорисковый инструмент, на котором можно как заработать, так и потерять половину накоплений, - объяснил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

С марта 2022 года Центробанк ввел ограничения на снятие иностранной валюты. Получить можно только сумму в пределах 10 тыс. долларов или ее эквивалент в евро.

Ограничения продлили до 9 сентября 2023 года.