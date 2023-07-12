Уплаченный аванс по УСН не резервируется, а уходит в бюджет

Не ищите уплаченный аванс по УСН за 1 квартал на своем ЕНС. Его там давно нет. Эти деньги забрали в бюджет.

Многие бухгалтеры после уплаты аванса по УСН за 1 квартал не обнаружили этих денег на своем ЕНС и всполошились, полагая, что они должны быть зарезервированы по аналогии с прошлогодними авансами.

Такой вопрос, в частности, обсуждают участники нашего форума.

Аванс по УСН начисляют по уведомлению и в срок уплаты снимают деньги с ЕНС в бюджет.

Про резервирование (зачет) участники обсуждения пишут так:

Зачет идет по заявлению. Но есть исключения, когда налоговики сами резервируют суммы без заявления от налогоплательщика.

Это такие случаи:

Про уменьшение налога по декларации (когда головой налог меньше, чем авансы), в проекте сказано так:

При уменьшении совокупной обязанности сумма, сформировавшая положительное сальдо ЕНС в результате такого уменьшения, признается зачтенной в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате налога, обязанность по уплате которого была уменьшена.