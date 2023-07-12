Уплаченный аванс по УСН не резервируется, а уходит в бюджет

Многие бухгалтеры после уплаты аванса по УСН за 1 квартал не обнаружили этих денег на своем ЕНС и всполошились, полагая, что они должны быть зарезервированы по аналогии с прошлогодними авансами.
Такой вопрос, в частности, обсуждают участники нашего форума.
Аванс по УСН начисляют по уведомлению и в срок уплаты снимают деньги с ЕНС в бюджет.
Про резервирование (зачет) участники обсуждения пишут так:
Зачет идет по заявлению. Но есть исключения, когда налоговики сами резервируют суммы без заявления от налогоплательщика.
Это такие случаи:
резерв на уплаты 2022 года (налог на прибыль в региональный бюджет, отсроченные взносы);
резерв НДФЛ по ЕНП-уведомлению (по закону от 29.05.2023 № 196-ФЗ);
резерв имущественных налогов физлиц после формирования налогового уведомления (по законопроекту № 369931-8);
резерв налога к уменьшению по декларации (по законопроекту № 369931-8).
Про уменьшение налога по декларации (когда головой налог меньше, чем авансы), в проекте сказано так:
При уменьшении совокупной обязанности сумма, сформировавшая положительное сальдо ЕНС в результате такого уменьшения, признается зачтенной в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате налога, обязанность по уплате которого была уменьшена.
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