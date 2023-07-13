Предложили освободить пенсионеров от НДФЛ с процентов от вкладов

Речь идет о пенсионерах, ветеранах и их семьях.
Письмо с таким предложение главе кабмина направили депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина.
Депутаты напомнили, что на 2021 – 2022 годы вводили освобождение от НДФЛ с депозитных процентов.
«В условиях роста цен и падения доходов граждан вышеназванная мера не утратила актуальность и требует своего расширения», – цитирует РИА Новости письмо депутатов.
Добавим, что идея не нова. И раньше были предложения освободить хотя бы пенсионеров от НДФЛ с процентов.
Но правительство, и Минфин в частности, выступают против такой льготы.
Напомним, облагается не вся сумма процентов, а превышение над необлагаемой суммой.
Ее считают так: 1 млн руб. х максимальная ключевая ставка ЦБ.
Ставку берут максимальную в течение года.
В этом году необлагаемая сумма процентов будет не менее 75 000 руб.
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