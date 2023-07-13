Предложили освободить пенсионеров от НДФЛ с процентов от вкладов

В этом году закончился мораторий на НДФЛ с дохода от вкладов. Но депутаты просят сделать эту льготу бессрочной для некоторых категорий граждан.

Речь идет о пенсионерах, ветеранах и их семьях.

Письмо с таким предложение главе кабмина направили депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина.

Депутаты напомнили, что на 2021 – 2022 годы вводили освобождение от НДФЛ с депозитных процентов.

«В условиях роста цен и падения доходов граждан вышеназванная мера не утратила актуальность и требует своего расширения», – цитирует РИА Новости письмо депутатов.

Добавим, что идея не нова. И раньше были предложения освободить хотя бы пенсионеров от НДФЛ с процентов.

Но правительство, и Минфин в частности, выступают против такой льготы.

Напомним, облагается не вся сумма процентов, а превышение над необлагаемой суммой.

Ее считают так: 1 млн руб. х максимальная ключевая ставка ЦБ.

Ставку берут максимальную в течение года.

В этом году необлагаемая сумма процентов будет не менее 75 000 руб.