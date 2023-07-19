При разделении одной квартиры на две отдельных срок владения для НДФЛ начинает идти заново

То есть, предыдущий срок владения старой квартирой как бы обнуляется.
Напомним, продать квартиру без НДФЛ и сдачи декларации 3-НДФЛ можно по истечение минимального срока владения (5 лет или 3 года).
По общему правилу этот срок исчисляется с даты госрегистрации права собственности.
Госрегистрация объекта недвижимости, в частности, происходит в случае образования двух и более объектов в результате:
раздела объекта недвижимости;
объединения объектов недвижимости;
перепланировки помещений;
изменения границ между смежными помещениями;
перепланировки или изменения границ смежных машино-мест.
Права на исходные объекты недвижимости прекращаются, а по новым объектам идет постановка на кадастровый учет и госрегистрации.
От даты этой новой госрегистрации считают срок для НДФЛ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.07.2023 № 03-04-05/62245.
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