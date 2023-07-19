Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

НДФЛ

При разделении одной квартиры на две отдельных срок владения для НДФЛ начинает идти заново

Если вы много лет владели квартирой, а потом сделали перепланировку и из одной старой квартиры получилось две новых, то при продаже этих новых квартир срок для НДФЛ начинает идти с даты их госрегистрации.
8

То есть, предыдущий срок владения старой квартирой как бы обнуляется.

Напомним, продать квартиру без НДФЛ и сдачи декларации 3-НДФЛ можно по истечение минимального срока владения (5 лет или 3 года).

По общему правилу этот срок исчисляется с даты госрегистрации права собственности.

Госрегистрация объекта недвижимости, в частности, происходит в случае образования двух и более объектов в результате:

  • раздела объекта недвижимости;

  • объединения объектов недвижимости;

  • перепланировки помещений;

  • изменения границ между смежными помещениями;

  • перепланировки или изменения границ смежных машино-мест.

Права на исходные объекты недвижимости прекращаются, а по новым объектам идет постановка на кадастровый учет и госрегистрации.

От даты этой новой госрегистрации считают срок для НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.07.2023 № 03-04-05/62245.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип micha gladiator
    micha gladiator

    Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами

    Обучение бухгалтеров компаний стало простым и эффективным благодаря системе контроля за обучением в «Клерк.Премиум». Теперь вы можете легко назначать онлайн-курсы и вебинары своим сотрудникам прямо в их личном кабинете и контролировать процесс выполнения заданий.

    Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами
    3
    160
    Логотип LRurist
    LRurist
    44-ФЗ

    Исполнение госконтракта с незначительными отклонениями от техзадания. Примет ли заказчик такое исполнение?

    В статье об исполнении госконтракта с отклонениями. Может ли заказчик НЕ принять такое исполнение. Если да- то что делать?

    81
    Логотип Ilya_Nazarov
    Ilya_Nazarov
    Валютные операции

    Порядок зачисления средств на зарубежные счета. Разбор письма от ЦБ

    29 июня ЦБ РФ было выпущено неоднозначное Официальное Разъяснение ЦБ РФ №4-ОР от 29.06.2023 «О применении отдельных положений Указа №79, Указа №430». Напишу свою оценку и рекомендации.

    Порядок зачисления средств на зарубежные счета. Разбор письма от ЦБ
    92
    Логотип Ilya_Nazarov
    Ilya_Nazarov
    НДФЛ

    ФНС согласилась ЧАСТИЧНО зачесть иностранный налог у источника, уплаченного с купонов по облигациям за пределами РФ

    Физическое лицо получило доход в виде купонов (процентов) по иностранным облигациям от иностранного брокера в Испании. У источника выплаты был удержан налог в размере 19%, что было прямо указано в отчете брокера. Налоговый орган согласился зачесть только 5% уплаченного за пределами РФ налога и предъявил претензию к недоплаченным 8% НДФЛ.

    45
    Логотип Qugo
    Qugo
    Трудовые отношения

    Исполнитель уехал за границу: как продолжать сотрудничество и платить налоги

    Сотрудничество с исполнителем, который уехал и находится за границей, имеет свои нюансы. По большей части связаны они с особенностями уплаты НДФЛ и страховых взносов. Разберем, как продолжать сотрудничество и платить налоги за такого исполнителя.

    Исполнитель уехал за границу: как продолжать сотрудничество и платить налоги
    2
    248
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Социальные пособия

    Средний заработок для пособия по безработице: что изменилось в правилах исчисления. Часть 1

    Постановлением Правительства РФ от 24.06.2023 № 1026 утверждены новые правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы). Новые правила действуют с 04.07.2023. Прежние правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.09.2021 № 1552, признаны утратившими силу (п. 3 постановления № 1026).

    Средний заработок для пособия по безработице: что изменилось в правилах исчисления. Часть 1
    68
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзор судебной практики

    ЦУМ сломался. Джинсы люксового бренда за 129 руб. О том, как волгоградец купил 19 предметов за 2 787 руб

    Прекрасна история случилась с жителем Волгограда, мужчина купил в столичном магазине люксовые вещи в 846 раз дешевле реальных цен. Джинсы, свитера и пиджаки обошлись покупателю от 19 до 129 рублей, причиной стал сбой на сайте ЦУМа.

    ЦУМ сломался. Джинсы люксового бренда за 129 руб. О том, как волгоградец купил 19 предметов за 2 787 руб
    14
    585
    Читать еще