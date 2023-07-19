При разделении одной квартиры на две отдельных срок владения для НДФЛ начинает идти заново

Если вы много лет владели квартирой, а потом сделали перепланировку и из одной старой квартиры получилось две новых, то при продаже этих новых квартир срок для НДФЛ начинает идти с даты их госрегистрации.

То есть, предыдущий срок владения старой квартирой как бы обнуляется.

Напомним, продать квартиру без НДФЛ и сдачи декларации 3-НДФЛ можно по истечение минимального срока владения (5 лет или 3 года).

По общему правилу этот срок исчисляется с даты госрегистрации права собственности.

Госрегистрация объекта недвижимости, в частности, происходит в случае образования двух и более объектов в результате:

раздела объекта недвижимости;

объединения объектов недвижимости;

перепланировки помещений;

изменения границ между смежными помещениями;

перепланировки или изменения границ смежных машино-мест.

Права на исходные объекты недвижимости прекращаются, а по новым объектам идет постановка на кадастровый учет и госрегистрации.

От даты этой новой госрегистрации считают срок для НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.07.2023 № 03-04-05/62245.