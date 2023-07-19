В Петербурге объявили удаленку на время саммита Россия-Африка

Власти Санкт-Петербурга рекомендовали руководителям компаний в дни проведения саммита Россия -- Африка (26--28 июля) перевести всех работников на удаленку.

Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, руководителям компаний, находящихся на территории города, рекомендовано в дни саммита — с 26 по 28 июля перевести всех работников на дистанционный режим работы. Исключение — работники, обеспечивающие функционирование предприятий.

В обязательном порядке на удаленку будут переведены гражданские служащие и работники исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

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