Минцифры будут стимулировать госкомпании применять искусственный интеллект

Госкомпании уже перевели на отечественные IT-решения, а теперь в своей деятельности они будут применять ИИ. Это особенно важно для сельского хозяйства, здравоохранения и транспортной отрасли.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил президенту Владимиру Путину, что в стратегию цифровой трансформации включат проекты по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в государственные компании. Об этом пишет «Коммерсант».

Власти уже применяли подобный механизм, когда переводили госкомпании на отечественные IT-решения. Сейчас ключевая задача – внедрить ИИ в деятельность организаций.

Однако это невозможно без доступа разработчиков обезличенным данным, нужны поправки к закону «О персональных данных».

Их собирались принять еще в июне 2023 года, но рассмотрение перенесли на осеннюю сессию.

Тогда у нас и внедрение цифровых технологий, и работа с данными, и искусственный интеллект будут в одних руках, и это будет все между собой увязано, — сказал Максут Шадаев.

Минэкономики и Минфин будут тестировать подход, который позволит бизнесу применять искусственный интеллект в своей деятельности.

Стимулом будет господдержка в ряде отраслей, например, в сельском хозяйстве, в транспортной отрасли, в здравоохранении.

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Если компания получает из бюджета субсидии больше определенной суммы, то она будет обязана применять IT-решения с искусственным интеллектом.

За внедрение ИИ будут отвечать заместители руководителей субъектов РФ и органы власти, которые курируют вопросы цифровой трансформации.