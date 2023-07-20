Что ждет бухгалтеров с 1 августа: обзор изменений законодательства

С августа 2023 года нас ждет сразу несколько изменений в законодательстве. Повысится утилизационный сбор на машины, появится курортный сбор в Санкт-Петербурге и цифровой рубль. А декларацию по косвенным налогам нужно будет сдавать на новом бланке.

Повышение утилизационного сбора с автомобилей коснется и личных машин, и коммерческого транспорта. Если вы планировали покупку машины, то не откладывайте ее на август.

Организации, которые организуют турпоездки в Питер с августа должны включать в стоимость тура новый курортный сбор.

С 1 августа вступит в силу закон, о введении в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. ЦБ планирует выпускать его в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам.

ФНС скорректировала форму декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам). Не забудьте проверить актуальность вашей формы. Отчетность на устаревшем бланке налоговики посчитают несданной.

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