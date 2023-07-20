Начинающие специалисты зарабатывают больше сотрудников с 40-летним стажем

В переходный экономический период работники с большим стажем сталкиваются с обесцениванием своих навыков, поэтому их заработные платы становятся ниже, чем у молодых коллег.

Самую высокую зарплату получают молодые сотрудники 1990-1994 годов рождения. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Работники с 15-летним опытом работы в среднем получают на 15% больше новичков. Однако к концу трудового пути зарплата специалистов со стажем в 35-40 лет заметно снижается. Такие сотрудники получают меньше начального уровня.

Результаты подтверждают, что экономически активные люди, которые попали в переходный экономический период, столкнулись с обесцениванием своих навыков и опыта на рынке труда, выразившемся в снижении заработной платы с возрастом, — сказано в исследовании.

Исследователи проанализировали размер заработных плат с 2000 по 2019 годы. В выборку попали только доходы мужчин, поскольку трудовой стаж женщин неравномерен из-за декретных отпусков.