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Трудовые отношения

Сотрудникам важнее четкое распределение обязанностей, а не повышение зарплаты

Если бы сотрудники стали руководителями, то они бы в первую очередь навели порядок в задачах и обязанностях, а только потом бы принялись повышать оклады.
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Четко сформулированные должностные обязанности важнее повышения окладов. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

23% сотрудников, если бы стали заняли руководящую должность, то в первую очередь разграничили бы зоны ответственности.

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19% на месте руководства повысили бы сотрудникам зарплаты, 13% установили бы систему премий и бонусов, 3% расширили бы компенсационный пакет.

Занялись бы улучшением условий труда 12% россиян. По сравнению с 2012 годом, стало больше сотрудников, которых мотивируют комфортные условия на работе.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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