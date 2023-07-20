Сотрудникам важнее четкое распределение обязанностей, а не повышение зарплаты

Если бы сотрудники стали руководителями, то они бы в первую очередь навели порядок в задачах и обязанностях, а только потом бы принялись повышать оклады.

Четко сформулированные должностные обязанности важнее повышения окладов. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

23% сотрудников, если бы стали заняли руководящую должность, то в первую очередь разграничили бы зоны ответственности.

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19% на месте руководства повысили бы сотрудникам зарплаты, 13% установили бы систему премий и бонусов, 3% расширили бы компенсационный пакет.

Занялись бы улучшением условий труда 12% россиян. По сравнению с 2012 годом, стало больше сотрудников, которых мотивируют комфортные условия на работе.