Сотрудникам важнее четкое распределение обязанностей, а не повышение зарплаты

Четко сформулированные должностные обязанности важнее повышения окладов. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
23% сотрудников, если бы стали заняли руководящую должность, то в первую очередь разграничили бы зоны ответственности.
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19% на месте руководства повысили бы сотрудникам зарплаты, 13% установили бы систему премий и бонусов, 3% расширили бы компенсационный пакет.
Занялись бы улучшением условий труда 12% россиян. По сравнению с 2012 годом, стало больше сотрудников, которых мотивируют комфортные условия на работе.
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