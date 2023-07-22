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НДФЛ

Минтранс увеличит суточные выплаты водителям до 1,2 тысяч рублей

Для дальнобойщиков повысят предельный размер суточных выплат, которые не облагаются НДФЛ. Вместо 700 рублей будет установлена планка в 1 200 рублей.
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Минтранс предложил Минфину увеличить для дальнобойщиков предельный размер суточных выплат, которые не облагаются налогом. Об этом пишет «РБК».

Сейчас предельный размер выплат для водителей составляет 700 рублей за каждый день нахождения в пути. Это собираются пересмотреть, а сумму суточных выплат поднять до 1 200 рублей.

Госдума во втором чтении уже одобрила поправки в Налоговый кодекс, по котором размер необлагаемых НДФЛ выплат для дальнобойщиков составляет 700 рублей при поездках по России. Для зарубежных рейсов — 2,5 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что логистическим компаниям не хватает 21% водителей. Из-за нехватки сотрудников простаивает 5% автопарка.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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