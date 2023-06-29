Логистическим компаниям не хватает 21% водителей

5% автопарка простаивает из-за дефицита кадров в логистической отрасли. Число вакансий для водителей грузовых автомобилей выросло в 1,5 раза.

В крупных логистических компаниях дефицит водителей грузовых автомобилей достиг 21%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора ПЭК Вадима Филатова.

За последний год на рынке труда число предложений о работе водителем на грузовом транспорте увеличилось в 1,5 раза.

Логистика попала в топ-3 отраслей по темпам прироста, - сказали в сервисе по поиску работы SuperJob.

Молодым соискателям не интересно отправляться на работу в дальние поездки, они не хотят передвигаться по дорогам, где нет «нормальных стоянок» и условий для отдыха.

Кроме этого, не все автошколы могут выпускать водителей грузового транспорта.

Сейчас средний возраст водителя-дальнобойщика составляет 48-52 года и продолжает увеличиваться.

Из-за нехватки сотрудников у логических компаний простаивает 5% автопарка. Для грузовиков возрастом 4-5 лет это чревато поломками, а достать импортные запчасти становится сложнее.

Сейчас с персоналом проблемы у всей логистической отрасли. На 40% выросло число вакансий для курьеров и на 39% для менеджеров по продажам.

Компаниям приходится нанимать кандидатов без опыта работы, чтобы покрыть кадровый дефицит.

Недавно мы писали, что к грузовым и пассажирским перевозкам хотят привлечь беспилотные автомобили.