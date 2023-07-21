Нелегальные финансовые компании обманули 49% россиян

Почти половина участников опроса (49%) столкнулись с обманом нелегальных финансовых организаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Жертвами криптовалютных пирамид стали 15%, от мошеннических схем с рублем пострадали 12%.
Посчастливилось вовремя выйти из нелегальных инвестиционных фондов только 2% опрошенных. Им удалось сохранить средства.
При этом 12% признались, что никогда не попадали в финансовые пирамиды, но пострадали от деятельности нелегальных микрофинансовых организаций (МФО).
За первые шесть месяцев 2023 года Центробанк выявил 2449 нелегальных финансовых организаций, из которых финансовых пирамид больше 1 тыс. компаний.
В 2022 году в финансовые пирамиды население вложило 100 млрд рублей. Росфинмониторинг заблокировал больше 10 тыс. ресурсов, связанных с псевдоинвестиционными фондами.
Недавно мы писали, что за финансовые пирамиды предложили ограничивать свободу сроком на 12 лет.
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