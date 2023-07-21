Нелегальные финансовые компании обманули 49% россиян

За первое полугодие 2023 года ЦБ выявил почти 2,5 тысячи неблагонадежных финансовых организаций.

Почти половина участников опроса (49%) столкнулись с обманом нелегальных финансовых организаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Жертвами криптовалютных пирамид стали 15%, от мошеннических схем с рублем пострадали 12%.

Посчастливилось вовремя выйти из нелегальных инвестиционных фондов только 2% опрошенных. Им удалось сохранить средства.

При этом 12% признались, что никогда не попадали в финансовые пирамиды, но пострадали от деятельности нелегальных микрофинансовых организаций (МФО).

За первые шесть месяцев 2023 года Центробанк выявил 2449 нелегальных финансовых организаций, из которых финансовых пирамид больше 1 тыс. компаний.

В 2022 году в финансовые пирамиды население вложило 100 млрд рублей. Росфинмониторинг заблокировал больше 10 тыс. ресурсов, связанных с псевдоинвестиционными фондами.

Недавно мы писали, что за финансовые пирамиды предложили ограничивать свободу сроком на 12 лет.