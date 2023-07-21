Госдума приняла закон о единой ставке НДФЛ для сотрудников на удаленке

Ставка будет 13-15% для тех, кто работает внутри страны, а также за ее пределами. Закон начнет действовать с 2024 года для штатных удаленщиков и с 2025 года для фрилансеров.

Госдума одобрила закон, который устанавливает единую ставку НДФЛ в размере 13-15% для сотрудников, работающих удаленно на российские организации как внутри страны, так и за рубежом. Об этом пишут «РИА Новости».

Стандартная ставка НДФЛ составляет 13%, а для доходов свыше 5 млн рублей в год будет действовать прогрессивный НДФЛ в размере 15%.

Налоги будут едиными для резидентов и нерезидентов РФ.

Нормы для штатных сотрудников начнут действовать с 2024 года, а для фрилансеров — с 2025 года.

Помимо этого, в нормы закона упрощают процесс получения социальных налоговых вычетов.

Организации, которые предоставляют услуги населению, смогут сами передавать в налоговую все необходимые справки для получения вычета. Физлицам будет достаточно направить заявление в инспекцию по месту жительства.