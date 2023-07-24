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Налоговый мониторинг

Участники налогового мониторинга смогут взаимодействовать с ФНС по ТКС до 2026 года

Госдума приняла поправки , которые продлят способ информационного взаимодействия компаний и ФНС до 2026 года.
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Изменения внесены и в положения, регулирующие проведение налогового мониторинга. Так, участники налогового мониторинга смогут продолжать взаимодействовать с налоговым органом по ТКС до 2026 года.

«Ранее применение данного способа информационного взаимодействия ограничивалось 2024 годом. Для комфортного перехода на расширенное информационное взаимодействие с налоговым органом принято решение этот срок продлить. При интеграции с АИС «Налог-3» будут применяться прямой доступ к информационной системе налогоплательщика и витрина данных», — уточнила начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.

Документы, истребованные у участника налогового мониторинга по статье 93.1 НК, могут быть представлены в налоговый орган как через информационные системы организации, так и по ТКС.

Все про налоговый мониторинг вы узнаете 26 июля на семинаре Налоговый мониторинг — актуальные вопросы и сложности подготовки к переходу.

В последнее время значительно увеличилось количество уведомлений, направляемых налоговыми органами в компании крупного и среднего бизнеса с предложением вступить в налоговый мониторинг в ближайшее время. КСК ГРУПП проводит семинар, в формате бизнес-завтрак на котором эксперты расскажут:

  1. Обязательность налогового мониторинга – когда ждать?

  2. Обязательные суммовые критерии – можно ли их не соблюдать?

  3. Сложности подачи дорожной карты.

  4. Достаточный уровень СВК – на что обратить особое внимание. Разбираем ключевые проблемы.

  5. Вступаем в налоговый мониторинг, а зачем? Плюсы и минусы.

  6. Техническая организация взаимодействия с налоговым органом.

Бизнес-завтрак состоится по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 68/18, офис стр. 3, 26 Июль, с 10:00 до 12:00.

Чтобы принять участие в мероприятии, подайте заявку вот здесь.

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