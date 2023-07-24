Участники налогового мониторинга смогут взаимодействовать с ФНС по ТКС до 2026 года

Госдума приняла поправки , которые продлят способ информационного взаимодействия компаний и ФНС до 2026 года.

Изменения внесены и в положения, регулирующие проведение налогового мониторинга. Так, участники налогового мониторинга смогут продолжать взаимодействовать с налоговым органом по ТКС до 2026 года.

«Ранее применение данного способа информационного взаимодействия ограничивалось 2024 годом. Для комфортного перехода на расширенное информационное взаимодействие с налоговым органом принято решение этот срок продлить. При интеграции с АИС «Налог-3» будут применяться прямой доступ к информационной системе налогоплательщика и витрина данных», — уточнила начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.

Документы, истребованные у участника налогового мониторинга по статье 93.1 НК, могут быть представлены в налоговый орган как через информационные системы организации, так и по ТКС.

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