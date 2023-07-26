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Законопроекты

Депутаты предложили запретить деятельность коллекторов в России

В России планируют запретить деятельность коллекторов, законопроект уже в правительстве.
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В России планируется запретить деятельность коллекторских агентств. Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР, пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что 50% россиян выплачивает от одного до 3-х кредитов, при этом около 8,6 млн граждан являются неплательщиками. В ней же приведены данные, что в стране на сегодняшний день официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств.

По словам председателя партии Леонида Слуцкого ЛДПР продолжает настаивать на полном запрете коллекторской деятельности.

Мы будем добиваться запрета на передачу права на насилие в частные руки — они всегда им злоупотребляют — это право должно быть только у государства.

Как вы думаете примут законопроект? И должно ли у государства быть право на насилие?

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Комментарии

5
  • Логотип klerk.nsk
    klerk.nsk 57 минут назад

    klerkГлавный бухгалтер

    "это право должно быть только у государства."

    ничего не понял, он имеет ввиду право на насилие?

    • Логотип IriEro
      IriEro 20 минут назад

      Ирина

      Похоже, что да. Он имеет ввиду именно право на насилие.

  • Логотип id189457568
    id189457568 57 минут назад

    Жду новость, когда коллекторы предложат запретить деятельность депутатов

  • Логотип id189457568
    id189457568 50 минут назад

    А если серьёзно, то примут и что? Что поменяется?

    Ну исчезнут коллекторы, так банки создадут свои подразделения для выбивания долгов.

    • Логотип sunflower_t
      sunflower_t 33 минуты назад

      Татьяна

      раньше так и было вроде. Банки сами выбивали.

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