Депутаты предложили запретить деятельность коллекторов в России

В России планируют запретить деятельность коллекторов, законопроект уже в правительстве.

В России планируется запретить деятельность коллекторских агентств. Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР, пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что 50% россиян выплачивает от одного до 3-х кредитов, при этом около 8,6 млн граждан являются неплательщиками. В ней же приведены данные, что в стране на сегодняшний день официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств.

По словам председателя партии Леонида Слуцкого ЛДПР продолжает настаивать на полном запрете коллекторской деятельности.

Мы будем добиваться запрета на передачу права на насилие в частные руки — они всегда им злоупотребляют — это право должно быть только у государства.

Как вы думаете примут законопроект? И должно ли у государства быть право на насилие?

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