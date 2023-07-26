В 2023 году количество интернет-покупок сократилось на 25%

На офлайн-покупки пришлось 56% всех трат покупателей. До 1 312 рублей вырос средний чек в обычных магазинах.

За первые шесть месяцев 2023 года покупатели выбирались на шопинг в магазины и торговые центры на 26% чаще. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

В этом же периоде число покупок в интернете упало на 25%.

56% всех покупок россияне сделали в обычных магазинах, а остальные 44% — это заказы в интернете.

Средний чек офлайн-покупки составил 1 312 рублей, тогда как в 2022 году он был 1 038 рубелей.

Чаще всего в обычных магазинах покупают фастфуд и продовольственные товары на специализированных рынках и в супермаркетах.

Большинство покупателей читают отзывы в интернете перед тем, как приобрести новый товар. Бухгалтерская сфера не исключение!

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