Продажи магазинов MAAG оказались в два раза ниже, чем были у Zara

Торговые точки закрывать пока что не планируют, не исключено, что низкие показатели связаны с летним периодом.

За первые три месяца работы магазинов MAAG их оборот оказался в два раза ниже, чем был у предшественника под брендом Zara. Однако торговые точки закрывать не собираются. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павла Люлина.

Раньше Zara получала с каждого магазина по 30-50 млн рублей в месяц.

Покупатели в торговых центрах отдают предпочтение брендам Gloria Jeans, BeFree, Love Republic. На их фоне MAAG и ECRU не пользуются большой популярностью.

Можно подтвердить, что дела с продажами у них идут не очень хорошо, поскольку ассортимент сильно отличается от того, что предлагала Zara. Тем не менее говорить о закрытии спустя три месяца после открытия, на наш взгляд, еще рано, — сказал Павел Люлин.

Не исключено, что низкие показатели продаж связаны с летним периодом, поэтому о закрытии торговых точек речи пока не идет.

30 марта 2023 года правительственная комиссия одобрила продажу 100% бизнеса Inditex (бренд Zara) компании «Новая Мода».