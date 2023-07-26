Вкладчики ВТБ могут выйти на доходность до 10% годовых

Банк повысил максимальные ставки по рублевым вкладам до 10%. Клиенты смогут столько заработать, если откроют вклад сроком на три года.

С 26 июля 2023 года банк ВТБ повышает доходность по всей линейке вкладов в рублях, максимально можно получить до 10% годовых. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Максимальную доходность розничные клиенты смогут получить, если разместят средства на три года и выберут опцию капитализации процентов или опцию выплаты процентов в конце срока.

На наш взгляд, повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему роста доходности на розничном рынке сберегательных продуктов. Если сейчас средняя ставка в топ-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6-0,7 пп и приблизится к 8,5%, — сказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

С 24 июля 2023 года Центробанк установил ключевую ставку 8,5%.

Недавно мы писали, что Сбербанк также повысит ставку по кладам до 10% годовых.