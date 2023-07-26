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В Трибуне обсуждают «Адвокат дьявола» и где он прячется

В Трибуне вышел интереснейший пост, в котором адвокат делится своей беседой с потенциальным клиентом.
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Сегодня на «Клерке» в Трибуне постоянный автор рубрики Антон Слипченко опубликовал очень интересную беседу «Адвокат дьявола», и где он прячется. Интервью. В этом интервью автор приводит беседу, которая у него состоялась с несостоявшимся (простите за тавтологию) клиентом.

К нему, обратилась женщина, которая рассталась с мужчиной, при этом осталась с кучей кредитов и без дома. Автор описывает их беседу и приходит к выводу, что чудес не бывает, так же как юристов творящих чудеса. А если юрист и пообещал чудо, то он скорее всего жулик. Почитать можно тут!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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