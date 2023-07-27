Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

НДС

Вычет НДС с аванса поставщику надо восстановить, если его переуступили по цессии

Ситуация: компания (№ 1) оплатила поставщику (№ 2) аванс, получила счет-фактуру на этот аванс и приняла НДС к вычету. Потом этот долг поставщика продали. НДС надо восстановить.
34

Произошла переуступка права требования по договору на поставку товаров другой фирме (№ 3). Таким образом, компания № 2 должна отгрузить товар компании № 3, а не компании № 1, как предполагалось изначально.

Но фирма № 1 уже приняла НДС на вычет с этого аванса. Теперь его надо восстановить, сообщает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-07-11/64532.

При этом счет-фактура на аванс так и остается оформленным на фирму № 1. Переоформлять его на фирму № 3 поставщик не имеет права, потому что такой «кульбит» не предусмотрен нормами НК РФ.

Разобраться в НДС поможет наш курс повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

 Вы разберетесь в деталях налогового учета и отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите:

  • практический навык работы с отчетностью;

  • актуальные знания;

  • экспертную поддержку.

Записаться

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк.Премиум
    Клерк.Премиум
    Бухгалтерия

    Чат GPT: возможности для клиентов Клерк.Премиума

    Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он точно пригодится бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям. У подписчиков Клерк.Премиума есть возможность им пользоваться!

    46
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    «Пластмассовые» овощи и фрукты. Покупать или ждать сезона? Рекомендации бухгалтеру

    😬Есть мнение, что фрукты и овощи полезны по сезону: помидоры зимой пластмассовые, огурцы безвкусные, а зелень и салат — сплошная химия. Можно ли наесться фруктами и овощами в сезон в прок?

    «Пластмассовые» овощи и фрукты. Покупать или ждать сезона? Рекомендации бухгалтеру
    4
    84
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Общество

    Почти 70% россиян готовы поработать вахтовым методом, но при этом получать доход в три раза больше текущего

    Служба исследований hh.ru выяснила, готовы ли россияне работать вахтовым методом и при каких обстоятельствах переключатся с основной работы на вахту.

    Почти 70% россиян готовы поработать вахтовым методом, но при этом получать доход в три раза больше текущего
    67
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    УК РФ

    Возбуждение налоговых уголовных дел без проведения налоговых проверок. Новый законопроект

    В Госдуму РФ внесён законопроект о возможности возбуждения уголовных дел без проведения налоговых проверок.

    128
    Логотип salaryindex
    salaryindex
    Зарплата

    В России продолжается рост зарплат и количества вакансий в сфере торговли

    22 июля отмечался День работника торговли — в сфере продаж занято огромное количество специалистов. В честь профессионального праздника Salary Index и Авито Работа подготовили исследование о динамике предложений о работе в этой сфере.

    В России продолжается рост зарплат и количества вакансий в сфере торговли
    41
    Логотип Novakid
    Novakid
    Общество

    Не понимаете своего ребенка? Гайд по сленгу или как бухгалтеру понять подростков

    Язык — живой организм, он постоянно меняется и обновляется под влиянием разных факторов, таких как музыка, кино, интернет и взаимодействие с другими культурами.

    Не понимаете своего ребенка? Гайд по сленгу или как бухгалтеру понять подростков
    8
    200
    Читать еще