Вычет НДС с аванса поставщику надо восстановить, если его переуступили по цессии

Произошла переуступка права требования по договору на поставку товаров другой фирме (№ 3). Таким образом, компания № 2 должна отгрузить товар компании № 3, а не компании № 1, как предполагалось изначально.
Но фирма № 1 уже приняла НДС на вычет с этого аванса. Теперь его надо восстановить, сообщает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-07-11/64532.
При этом счет-фактура на аванс так и остается оформленным на фирму № 1. Переоформлять его на фирму № 3 поставщик не имеет права, потому что такой «кульбит» не предусмотрен нормами НК РФ.
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