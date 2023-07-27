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НДФЛ

Зарплата заграничных дистанционщиков-нерезидентов не облагается НДФЛ

Доход налоговых резидентов РФ облагается НДФЛ независимо от источника выплаты – в РФ или за пределами РФ. Доход налоговых нерезидентов облагается только в том случае, если он от источника в РФ.
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Если нерезидент получает доход от источника за пределами РФ, то такой доход не облагается НДФЛ.

Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами РФ для целей НДФЛ относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ.

К таким доходам, в частности относится зарплата дистанционщиков, которые работают за границей.

Такие доходы не облагаются НДФЛ, уточняет Минфин в письме от 29.05.2023 № 03-04-06/49048.

Вместе с тем, если международным договором РФ установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ, то применяются правила и нормы международных договоров.

Кстати, с 2024 года зарплата заграничных дистанционщиков будет по-новому облагаться НДФЛ. Налог будет удерживать работодатель даже у нерезидентов. Ставка — 13% и 15%.

Комментарии

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