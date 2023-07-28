Застройщикам вернули НДС на апартаменты

Компании будут платить 20% НДС. От налога освободят нежилые помещения, гаражи и машиноместа.

Совет Федерации поддержал закон, который снова вводит налог на добавленную стоимость для компаний, которые строят апартаменты в рамках долевого строительства. Об этом пишет «ТАСС».

Такой налог существовал и раньше, его отменили 13 лет назад, в 2010 году.

Теперь застройщики будут платить НДС 20% при продаже апартаментов.

Отменяется освобождение от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию), на основании договора участия в долевом строительстве, — сказано в документе.

От НДС освободят только нежимые помещения в многоквартирных домах, гаражи и машиноместа. Но только если компания возводит такой дом по договору участия в долевом строительстве.