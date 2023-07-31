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НДФЛ

Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для удаленных сотрудников

Резидентство не повлияет на размер единой ставки. Удаленщики будут платить НДФЛ 13-15%, как и обычные сотрудники.
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Президент Владимир Путин принял закон, по которому с 1 января 2024 года для удаленщиков будет действовать единая ставка НДФЛ. Об этом пишут «РИА Новости».

Сотрудники, которые удаленно работают на российские организации, а также фрилансеры будут платить подоходный налог по ставке 13-15%.

Это правило действует на всех, вне зависимости от налогового резидентства или договоров, по которым работают сотрудники (по ТК или ГПХ).

Для штатных удаленных сотрудников нормы начнут действовать с 2024 года, а для фрилансеров – с 2025 года.

С доходов свыше 5 млн рублей нужно платить НДФЛ по ставке 15%, а с меньшего заработка – стандартные 13%.

От уплаты НДФЛ освободят компенсационные выплаты дистанционным сотрудникам на возмещение расходов, связанных с удаленной работой. Для этой суммы установлен предел – не более 35 рублей в день.

За исключением отдельных положений, закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Комментарии

1
  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 31 минуту назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    не более 35 рублей в день.

    Карл, это что и зачем?

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