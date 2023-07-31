90% россиян не потеряли работу с середины 2022 года

Россияне считают, что в 2023 году риск потерять работу очень низкий. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование РАНХиГС.
По сравнению с мартом-апрелем 2022 года, в этом году ситуация на рынке труда стабилизировалась.
90% респондентов продолжили работать в обычном режиме. О небольшом риске остаться без работы в следующие три месяца рассказали 85% опрошенных.
В 2022 и 2023 годах чаще всего сокращали сотрудников из сферы образования, здравоохранения, а также государственных служащих.
В 2023 году только 1% из тех, кто потерял работу, попали под сокращение.
Работодатели стараются договориться с сотрудниками, чтобы оформить увольнение по собственному желанию. Это позволяет компаниям сократить издержки.
Хотите подняться по карьерной лестнице и заслужить уважение начальства? Проходите онлайн-курс «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования».
Вы научитесь настраивать и вести управленку, а значит будете полезными для руководителей! По окончании курса вы получите сертификат Центра обучения «Клерка».
Записывайтесь на курс по суперцене 4 990 рублей и становитесь самым ценным сотрудником!
Комментарии3
Джон Вокер
Заголовки клерка все более чудные. Скоро в статьях о безработице будут заголовки "Работица в России составила 96,3%"
ВикторияГлавный бухгалтер
"Россия вступила в эпоху отрицательного роста" (с) же. Вступили, значит, вступили. Новояз теперь во всем, такая эпоха
капец достижение, что работу не потеряли