90% россиян не потеряли работу с середины 2022 года

Большинство оценивает риск потерять работу в 2023 году как низкий или очень низкий.

Россияне считают, что в 2023 году риск потерять работу очень низкий. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

По сравнению с мартом-апрелем 2022 года, в этом году ситуация на рынке труда стабилизировалась.

90% респондентов продолжили работать в обычном режиме. О небольшом риске остаться без работы в следующие три месяца рассказали 85% опрошенных.

В 2022 и 2023 годах чаще всего сокращали сотрудников из сферы образования, здравоохранения, а также государственных служащих.

В 2023 году только 1% из тех, кто потерял работу, попали под сокращение.

Работодатели стараются договориться с сотрудниками, чтобы оформить увольнение по собственному желанию. Это позволяет компаниям сократить издержки.

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