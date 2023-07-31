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Трудовые отношения

90% россиян не потеряли работу с середины 2022 года

Большинство оценивает риск потерять работу в 2023 году как низкий или очень низкий.
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Россияне считают, что в 2023 году риск потерять работу очень низкий. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

По сравнению с мартом-апрелем 2022 года, в этом году ситуация на рынке труда стабилизировалась.

90% респондентов продолжили работать в обычном режиме. О небольшом риске остаться без работы в следующие три месяца рассказали 85% опрошенных.

В 2022 и 2023 годах чаще всего сокращали сотрудников из сферы образования, здравоохранения, а также государственных служащих.

В 2023 году только 1% из тех, кто потерял работу, попали под сокращение.

Работодатели стараются договориться с сотрудниками, чтобы оформить увольнение по собственному желанию. Это позволяет компаниям сократить издержки.

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Комментарии

3
  • Логотип Bopohac
    Bopohac 41 минуту назад

    Джон Вокер

    Заголовки клерка все более чудные.  Скоро в статьях о безработице будут заголовки "Работица в России составила 96,3%"

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 32 минуты назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      "Россия вступила в эпоху отрицательного роста" (с) же. Вступили, значит, вступили. Новояз теперь во всем, такая эпоха

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 22 минуты назад

    капец достижение, что работу не потеряли

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Логотип bessonovgroup
bessonovgroup

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