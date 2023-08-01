Автомобили «Москвич» подорожали на 11%

Теперь начальная цена бензинового кроссовера перевалила за 2 млн рублей, а электрокар стоит почти 4 млн рублей.

«Москвич» повысил цены на все автомобили 2023 года выпуска. Об этом пишут «Автоновости дня».

С 1 августа 2023 года бензиновый «Москвич 3» и электрический «Москвич 3е» стали стоить на 228-392 тыс. рублей дороже. Цены выросли на 10,1-11,5%.

Стартовая стоимость бензинового кроссовера превышает 2 млн рублей. В базовой комплектации с механической коробкой передач он стоит 2 220 000 рублей, а с вариатором – 2 285 000 рублей.

Версия комфорт с цифровой приборной панелью обойдется в 2 478 000 рублей.

Электрический кроссовер «Москвич 3е» теперь стоит 3 950 000 рублей.

Подорожание связывают с повышением ставки утильсбора. У производителя пока нет подтвержденных локализационных баллов, поэтому автозавод не может рассчитывать на компенсацию утилизационного сбора.

Прежнюю цену на автомобили «Москвич» заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал «высоковатой».