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Госзакупки

Раскрыли новую схему вымогательства на площадках с госзакупками

Мошенники присылают участникам торгов письма с предложением поучаствовать в рамочных аукционах. Компании переводят деньги за аккредитацию, но не ЭТП, а злоумышленникам. Ссылки в письмах ведут на фишинговые ресурсы.
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На электронных торговых площадках, где размещают тендеры, участились случаи мошенничества с ложной платной аккредитацией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей ЭТП.

Мошенники рассылают участникам торгов предложение поучаствовать в рамочных торговых закупках. При этом в письмах указывают ссылки на фишинговые сайты, ложные номера телефонов и адреса электронных почт, которые не имеют отношения к ЭТП.

Если потенциальные участники закупок вступают в переписку со злоумышленниками, то последние угрожают прислать комиссию для проверки производства. В реальности таких комиссий не существует.

Как только участники торгов поддаются вымогательству, они начинают предъявлять претензии к самой электронной площадке. Жертвы мошенников просят приглашения для участия в рамочных аукционах, ведь компании уже перевели деньги за аккредитацию.

Проблема мошенничества при проведении закупок крупных компаний приобретает угрожающие масштабы. Наша команда довольно часто стала получать негативную обратную связь от наших клиентов. Это связано с тем фактом, что компании-клиенты уже оплатили различные услуги для участия в закупках крупных организаций, но не получили никакого результата или же средства предприятий банально были украдены, — сказал директор направления «Продукты питания и агроиндустрия» ЭТП группы Газпромбанка Вадим Клементьев.

Документы, которые мошенники рассылают в своих письмах, отличаются высоким качеством юридической подготовки. Это говорит о том, что их создали люди, которые с опытом в закупках.

Единственный способ не попасться на уловки — тщательно проверять контактные данные и доменные адреса. Если есть подозрения, то лучше всего написать в службу поддержки ЭТП или напрямую в компанию закупщика.

Также нужно найти закупку в официальных источниках: в ЕИС, ЭТП, на сайте заказчика.

Директор по продукту ЭТП «Фабрикант» Алексей Красильников напомнил, что нельзя отправлять денежные средства по реквизитам, которые не прописаны в официальных документах площадки.

Мошеннические действия могут совершать даже легально зарегистрированные общества с броским названием. Они могут законно собирать взносы за различные услуги.

Формально такая компания представляет собой клуб по интересам, который продает «консультации» своим участникам. Поэтому нередко подобные организации выигрывают в суде, сказал директор «S+Консалтинг» Александр Силаков.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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