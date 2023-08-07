МВД хочет ввести уголовное наказание за помощь мошенникам

Дропперам, на счета которых выводятся украденные деньги, будут грозить «уголовные штрафы» и судимость.

В МВД создали законопроект, по которому к уголовной ответственности будут привлекать тех, кто помогает мошенникам выводить украденные со счетов средства. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на письмо заместителя министра-начальника следственного департамента МВД Сергея Лебедева сенатору Артему Шейкину.

Уголовное наказание будет грозить тем, кто передает доступ или использует электронные средства платежа для вывода похищенных денег.

В 2022 году телефонные мошенники украли больше 14 млрд рублей, в 2023 году выявили 8,6 млн попыток телефонного мошенничества.

Во всех случаях кражи злоумышленники используют дропперов — физических или юридических лиц, на счета которых выводятся похищенные средства.

Дропы участвуют во всех схемах по обналу чужих денег. Схема довольна проста: дроппер предоставляет данные своей банковской карты, а именно передает ее в пользование третьих лиц за вознаграждение. На эту карту переводят средства, добытые преступными способами. При помощи банковских карт преступники обналичивают сумму в банкомате, либо переводят средства на иные счета банковских карт или сервисы электронных платежей, — сказал Артем Шейкин.

Для привлечения дропперов к ответственности в УК предлагают ввести статью 187.1. Для них будут установлены «уголовные штрафы» и «правовые последствия в виде судимости».

Законопроект МВД проходит согласование в федеральных органах государственной власти.