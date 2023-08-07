На собеседовании не волнуется тот, кто больше зарабатывает

Испытывают стресс перед знакомством с потенциальным работодателем 23% сотрудников. Побороть волнение помогают позитивный настрой, самовнушения, а также хорошая подготовка к интервью.

Перед собеседованием волнуются 6% россиян, при этом 23% назвали такой уровень стресса средним. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Совершенно не беспокоятся перед интервью на новом месте работы 29%.

Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше они беспокоятся перед собеседованием. Те, кто получает меньше 50 тыс. рублей, оценили уровень своих переживаний по пятибалльной шкале на 2,7 балла. Участники опроса с доходом выше 80 тыс. рублей — на 2,4 балла.

Каждый пятый (21%) поделились, что побороть стресс перед собеседованием им помогают самовнушения и позитивный настрой.

9% рассказали о правильном дыхании, 7% считаю, что не волноваться можно, если хорошо подготовиться к интервью. А вот 6% прибегают к помощи успокоительных препаратов.

Каждый двадцатый медитирует или молится перед беседой с HR-менеджером, а 4% достаточно хорошо выспаться.

29% признались, что им ничего не помогает успокоиться перед встречей с потенциальным работодателем.

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