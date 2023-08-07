Малый бизнес получил на госзакупках больше 2,5 трлн рублей

В первом полугодии доля госзакупок у компаний из реестра МСП составила 58% или больше 2,5 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

Таким образом, доля малого и среднего бизнеса в закупках компаний с госучастием превысила 58% от общего объема договоров. Это выше показателей предыдущих лет, — сказал Максим Решетников.

За первые полгода 2022 года объем договоров, которые заключили госкомпании с МСП, составлял 1,6 трлн рублей. Это 45% об общего объема закупок.

По сравнению с показателями прошлого года, в этом году прирост составил больше 30%.

Больше всего договоров с малым и средним бизнесом заключили «ФСК-Россети», «РЖДстрой», «Россети московский регион», компания «Деловая среда» и «Россети Ленэнерго».

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