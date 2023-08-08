Не надо будет платить НДФЛ за детей при продаже квартиры, купленной за маткапитал

При покупке квартиры за маткапитал срок владения для детей будут идти от той же даты, что и для родителей.

Сейчас для мужа и жены срок владения идет от одной даты (госрегистрации на одного из них). А вот для детских долей все более жестко. Срок владения для детей идет от даты регистрации на них этих долей (письмо Минфина от 02.06.2023 № 03-04-05/51097).

Если через 5 лет продать квартиру, незадолго до этого выделив доли детям, то у детей будет маленький срок владения и за этот детский доход придется отчитываться и платить НДФЛ.

Но это правило поменяют. Проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Срок владения для всех членов семьи будет идти от даты регистрации квартиры на того члена семьи, которому выдан сертификат на маткапитал.

Таким образом, выделение долей детям не будет приводить к уплате НДФЛ при продаже квартиры, фактически купленной семьей уже давно.