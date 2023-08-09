Работодатель может привлечь к сверхурочной работе только с письменного согласия сотрудника

Согласие нужно брать каждый раз, когда работник выполняет свои обязанности за пределами установленной продолжительности рабочего дня.

Работодатель обязан каждый раз получать письменное согласие от сотрудника перед привлечением его к сверхурочной работе. Об этом напомнил Роструд в своем телеграм-канале.

По ст. 99 Трудового кодекса, сверхурочная работа — это та, которую выполняет сотрудник по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени.

Привлекать работников к сверхурочной занятости можно в следующих случаях:

Если работа по техническим условиям производства не может быть выполнена в течение установленной продолжительности рабочего дня. Главное условие — невыполнение работы может повлечь за собой порчу имущества или создать угрозу жизни и здоровью людей.

При проведении временных работ по ремонту, если неисправность может стать причиной приостановки работы большого числа сотрудников.

Если на работу не вышел сменяющий сотрудник. Такое возможно в случае, когда работа не допускает перерыва.

От сотрудника нужно получать письменное согласие каждый раз, когда он выполняет сверхурочную работу.

Нельзя получить такое согласия один раз за весь год.