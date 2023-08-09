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Госзакупки

Цифровизация в закупках повысит прозрачность сделок и будет способствовать противодействию коррупции в сфере снабжения

«Северсталь – Центр Единого Сервиса» – ведущая профессиональная сервисная компания, специализирующаяся на аутсорсинге сквозных бизнес-процессов, и крупнейшая электронная торговая площадка России B2B-Center объединили свои ресурсы для цифровизации закупок.
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Одна из целей объединения усилий компаний — ускорение процессов импортозамещения в стране и содействие переходу отечественных предприятий на российское программное обеспечение в соответствии с национальными целями развития России до 2030 года и нацпрограммой «Цифровая экономика».

Сквозная автоматизация процесса закупок на базе системы B2B Altis с дальнейшей передачей этой функции на аутсорсинг «Северсталь – ЦЕС» позволит использовать принцип персонализированного интеллектуального подбора закупок с учётом интересов и критериев конкретного бизнеса, а также анализа поведения и профиля компаний-поставщиков.

Помимо высокоточного анализа данных о спросе и продажах продукции или услуг и достоверных прогнозов относительно предстоящих потребностей, среди очевидных плюсов коллаборации для клиентов:

  • быстрый эффект от изменений;

  • отсутствие необходимости инвестировать тяжёлые бюджеты в автоматизацию закупок;

  • отсутствие необходимости в претензионной работе по просрочкам поставок или по договорам страхования;

  • отсутствие рисков наступления правовых последствий от каких-либо злоупотреблений, в т.ч. коррупционного характера.

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