Цифровизация в закупках повысит прозрачность сделок и будет способствовать противодействию коррупции в сфере снабжения

Одна из целей объединения усилий компаний — ускорение процессов импортозамещения в стране и содействие переходу отечественных предприятий на российское программное обеспечение в соответствии с национальными целями развития России до 2030 года и нацпрограммой «Цифровая экономика».
Сквозная автоматизация процесса закупок на базе системы B2B Altis с дальнейшей передачей этой функции на аутсорсинг «Северсталь – ЦЕС» позволит использовать принцип персонализированного интеллектуального подбора закупок с учётом интересов и критериев конкретного бизнеса, а также анализа поведения и профиля компаний-поставщиков.
Помимо высокоточного анализа данных о спросе и продажах продукции или услуг и достоверных прогнозов относительно предстоящих потребностей, среди очевидных плюсов коллаборации для клиентов:
быстрый эффект от изменений;
отсутствие необходимости инвестировать тяжёлые бюджеты в автоматизацию закупок;
отсутствие необходимости в претензионной работе по просрочкам поставок или по договорам страхования;
отсутствие рисков наступления правовых последствий от каких-либо злоупотреблений, в т.ч. коррупционного характера.
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