Признаки, по которым налоговики выявляют подмену работников самозанятыми

Полный перечень критериев, по которым ФНС может выявить подмену трудовых отношений договором с самозанятым, приведен в письме ведомства от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183. При наличии этих критериев компании инспекторы скорее всего пригласят на комиссию или даже назначат внеплановую проверку.
Признаки, которые могут подтверждать трудовые отношения:
Дата регистрации самозанятого, дата договора и дата первого чека в адрес работодателя равны или очень близки.
Предприятие на постоянной основе массово заключает договора с одними и теми же самозанятыми.
Чеки самозанятого с этим заказчиком проводятся ежемесячно на одинаковые суммы, похожие на получение заработной платы.
Штат наемных сотрудников предприятия минимален, а количество договоров с самозанятыми большое.
В договоре с самозанятым перечислены выполняемые им ежедневно функции, а не конкретное разовое задание/проект.
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