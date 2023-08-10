Исследование: доступ к образованию – важный фактор для при выборе работодателя

96% работодателей инвестировали в обучение своего персонала не меньше 500 тысяч рублей.

Около 80% соискателей обращают внимание на доступ к образованию при выборе подходящей вакансии. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование платформы Lerna.ru.

Сотрудники хотят изучат что-то новое, а это и есть главная мотивация обучаться для 77,5% участников опроса.

Почти 70% хотят пройти обучение, чтобы получить повышение в должности. 65% признались, что так рассчитывают на увеличение зарплаты.

В процессе обучения практика важна для сотрудников из сферы IT, а для HR-специалистов и финансистов — понимание конечного результата.

62,5% работодателей проводят внутреннее обучение персонала, а 47,5% готовы оплачивать внешние курсы.

В 2023 года 96% отечественных компаний со штатной численностью до 50 человек вложили в обучение сотрудником не меньше 500 тыс. рублей. Об этом рассказала доцент кафедры менеджмента РЭУ им. Плеханова Инга Корягина.

Самые крупные инвестиции в образование сделали 9% предприятий со штатом 1,5 млн человек. Организации потратили на обучение 20 млн рублей.

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