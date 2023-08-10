Мошенники предлагают установить приложение для проверки смартфона

На самом деле установленная программа дает удаленный доступ к устройству. Как только мошенники его получат, они начнут пытаться похитить деньги с банковских счетов.

Злоумышленники обзванивают клиентов банка, представляются сотрудниками службы техподдержки и просят установить на смартфон приложение для поиска уязвимостей. Об этой схеме мошенничества сказано на сайте ВТБ.

Установленное программное обеспечение на самом деле не находит вирусы, а дает удаленный доступ к телефону.

После установки приложения мошенники просят сообщить идентификационный код для доступа к смартфону.

Таким образом, мошенники получают удаленный доступ к устройству, обладают полной конфиденциальной информацией и данными онлайн-банка, после чего начинают попытки похищения средств. Приложение, которое просят установить мошенники, является программой удаленного управления для телефонов на Android, — говорится в сообщении.

Сотрудники банка также напомнили, что сейчас злоумышленники стали звонить в мессенджерах, чтобы сэкономить на оплате услуг связи. Кроме того, в этих приложениях удобно проводить автоматизированные массированные атаки сразу нескольких пользователей.

Настоящие служащие банков никогда не будут просить устанавливать какие-то дополнительные программы для проверки устройства.