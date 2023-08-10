Мошенники предлагают установить приложение для проверки смартфона

Злоумышленники обзванивают клиентов банка, представляются сотрудниками службы техподдержки и просят установить на смартфон приложение для поиска уязвимостей. Об этой схеме мошенничества сказано на сайте ВТБ.
Установленное программное обеспечение на самом деле не находит вирусы, а дает удаленный доступ к телефону.
После установки приложения мошенники просят сообщить идентификационный код для доступа к смартфону.
Таким образом, мошенники получают удаленный доступ к устройству, обладают полной конфиденциальной информацией и данными онлайн-банка, после чего начинают попытки похищения средств. Приложение, которое просят установить мошенники, является программой удаленного управления для телефонов на Android, — говорится в сообщении.
Сотрудники банка также напомнили, что сейчас злоумышленники стали звонить в мессенджерах, чтобы сэкономить на оплате услуг связи. Кроме того, в этих приложениях удобно проводить автоматизированные массированные атаки сразу нескольких пользователей.
Настоящие служащие банков никогда не будут просить устанавливать какие-то дополнительные программы для проверки устройства.
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