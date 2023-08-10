Собственнику стройкомпании выгоднее платить зарплату, чем дивиденды, но только если она больше 160 тыс. рублей

Что выгоднее платить собственнику строительной компании зарплату или дивиденды. Зависит от суммы выплаты.

Платить зарплату выгоднее, если выплаты превышают предельную величину базы страховых взносов. Напомним, сейчас это — 1 917 000 руб. Это примерно 160 000 в месяц. Или в случае, если организация применяет пониженные тарифы по взносам. При этом собственник тогда должен иметь и какую-то должность в компании, плтить зарплату просто учредителю нельзя

В любом случае стоит сделать расчет, чтобы определить оптимальную величину ФОТ и выгоду.

Обо всех тонкостях работы бухгалтера, ведущего строительные объекты, вы можете узнать на курсе повышения квалификации Учет в строительстве.

Чему научитесь на курсе:

учитывать особенности договоров строительного подряда,

вести учет материалов и прочих расходов связанных со строительством,

вести документооборот, формировать первичную документацию с учетом строительной специфики,

учитывать расходы на страхование строительных рисков и гарантийных обязательств,

формировать выручку и затраты в подрядной организации,

заполнять бухгалтерскую и налоговую отчетность, работать в программе 1С.