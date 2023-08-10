Собственнику стройкомпании выгоднее платить зарплату, чем дивиденды, но только если она больше 160 тыс. рублей

Платить зарплату выгоднее, если выплаты превышают предельную величину базы страховых взносов. Напомним, сейчас это — 1 917 000 руб. Это примерно 160 000 в месяц. Или в случае, если организация применяет пониженные тарифы по взносам. При этом собственник тогда должен иметь и какую-то должность в компании, плтить зарплату просто учредителю нельзя
В любом случае стоит сделать расчет, чтобы определить оптимальную величину ФОТ и выгоду.
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Чему научитесь на курсе:
учитывать особенности договоров строительного подряда,
вести учет материалов и прочих расходов связанных со строительством,
вести документооборот, формировать первичную документацию с учетом строительной специфики,
учитывать расходы на страхование строительных рисков и гарантийных обязательств,
формировать выручку и затраты в подрядной организации,
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Ну…думала (вдруг??) собственник строительной компании отличается чем-то от других))) не а