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Учет в строительстве

Собственнику стройкомпании выгоднее платить зарплату, чем дивиденды, но только если она больше 160 тыс. рублей

Что выгоднее платить собственнику строительной компании зарплату или дивиденды. Зависит от суммы выплаты.
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Платить зарплату выгоднее, если выплаты превышают предельную величину базы страховых взносов. Напомним, сейчас это — 1 917 000 руб. Это примерно 160 000 в месяц. Или в случае, если организация применяет пониженные тарифы по взносам. При этом собственник тогда должен иметь и какую-то должность в компании, плтить зарплату просто учредителю нельзя

В любом случае стоит сделать расчет, чтобы определить оптимальную величину ФОТ и выгоду.

Обо всех тонкостях работы бухгалтера, ведущего строительные объекты, вы можете узнать на курсе повышения квалификации Учет в строительстве.

Чему научитесь на курсе:

  • учитывать особенности договоров строительного подряда,

  • вести учет материалов и прочих расходов связанных со строительством,

  • вести документооборот, формировать первичную документацию с учетом строительной специфики,

  • учитывать расходы на страхование строительных рисков и гарантийных обязательств,

  • формировать выручку и затраты в подрядной организации,

  • заполнять бухгалтерскую и налоговую отчетность, работать в программе 1С.

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Комментарии

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  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Ну…думала (вдруг??) собственник строительной компании отличается чем-то от других))) не а

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