Глава Минстроя предупредил о подорожании строительных материалов

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин рассказал, что зарубежное оборудование, которое используют строители, подорожает от падения рубля. Об этом сказано в телеграм-канале правительства.

Разные объекты, они сейчас внимательно смотрятся и оценивается их изменение стоимости в сторону увеличения в связи с изменением курса. Конечно, какое-то удорожание будет. Это и оборудование, которое завозится, и технологическое оборудование — звук, свет, какие-то виды медицинского оборудования, — сказал Ирек Файзуллин.

Также министр заявил, что почти 95% стройматериалов отечественные.

В 2023 году в эксплуатацию введено 60 млн квадратных метров жилья. До конца года планируют восстановить 6,6 тыс. объектов в новых регионах: в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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