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Ипотека

Восемь из 13 крупных банков подняли ставки по ипотеке

Изменения коснулись только рыночных программ. Ставки по льготной ипотеке остались прежними.
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С 24 июля по 9 августа 2023 года большинство системно значимых банков подняли ставки по ипотеке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мониторинг финансового маркетплейса «Сравни».

На фоне изменения ключевой ставки Центробанком, ипотечные ставки выросли в диапазоне 0,5-1%. В основном изменения затронули классические рыночные предложения.

По льготным программам проценты остались прежними.

Не изменили условия ипотеки «Юникредит», «Тинькофф», ПСБ и РСХБ. В МКБ собираются увеличить проценты до конца недели.

Повышение ключевой повлияло на стоимость кредитов для населения, в том числе ипотечных. ВТБ, стремясь поддержать клиентов, дал им возможность оформить заявку на ссуды по «старым» условиям вплоть до 1 августа и провести сделку в течение 90 дней. После этого ставки скорректированы на 0,9 п.п. по базовым программам, — сказали в ВТБ.

Рыночная ипотека в ВТБ теперь доступна под 11,5%.

«Сбер» с 8 августа скорректировал ставки на 0,8% по базовым ипотечным программам. Сейчас кредит на квартиру в новостройке можно взять от 11,4%, а во «вторичке» – от 11,7%.

В банке «Открытие» также увеличились ставки на 0,8%. Клиентам предлагают взять жилье в новостройке от 9,79%, а на вторичном рынке – от 9,89%.

Росбанк поднял ставку на 0,5%, до 12,15%. При этом банк снизил ставки по государственным программам на 0,1%.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля 2023 года составляет 8,45%. В расчет входят льготные и рыночные программы.

Объем ипотечных кредитов населения достиг 15,4 трлн рублей.

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