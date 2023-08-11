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Сразу 10 вакансий разместила за день компания на «Клерке»

Массово искать персонал в компанию можно с легкостью. Например, вам нужно укомплектовать штат новой аутсорсинговой компании или вы открываете филиал в другом регионе, да просто хотите быстро найти большое количество сотрудников. Разместить большое количество объявлений без вреда для бюджета позволяют Клерк.Вакансии.
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На этой неделе в Клерк.Работа появилось 10 объявлений от компании «Аликсон Групп». А все почему? Просто HR-специалисты сделали правильный выбор и оплатили тариф Безлимит. С ним можно размещать любое количество объявлений о поиске сотрудников в раздел Клерк.Работа.

Вот кого ищут:

  1. Менеджер по потребительскому кредитованию

  2. Менеджер по кредитованию юридических лиц

  3. Финансовый контролер

  4. Бухгалтер на участок сверки

  5. Бухгалтер на участок услуги

  6. Финансовый менеджер по маркетплейсам

  7. Бухгалтер по учёту ТМЦ

  8. Финансовый менеджер

  9. Асситент ведущего бухгалтера

  10. Бухгалтер на Банк-Клиент и Казначейство


Если вы тоже массово ищете персонал, выберите тариф Безлимит и получите больше откликов на разные вакансии.

Предложения о работе увидят не только пользователи портала, но и подписчики наших телеграм-каналов и бухгалтерских чатов. Закрывайте вакансии быстрее вместе с нами!

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Комментарии

3
  • Логотип Astrasol
    Astrasol 1 час назад

    вот кстати, оч хорошая идея - Клерку можно постепенно развивать это направление, как отдельный сайт, чтобы наконец-то создать нормальную конкуренцию всем известному монополисту хх с его золотыми тарифами

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    54 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    А можно ссылки на все 10 вакансий ? 

    • Логотип vtrishkina
      vtrishkina
      Сотрудник
      5 секунд назад

      Виктория ТришкинаProduct managerКлерк

      Все ссылки прикрепили, можно откликаться)

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