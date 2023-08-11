Сразу 10 вакансий разместила за день компания на «Клерке»

На этой неделе в Клерк.Работа появилось 10 объявлений от компании «Аликсон Групп». А все почему? Просто HR-специалисты сделали правильный выбор и оплатили тариф Безлимит. С ним можно размещать любое количество объявлений о поиске сотрудников в раздел Клерк.Работа.
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Комментарии3
вот кстати, оч хорошая идея - Клерку можно постепенно развивать это направление, как отдельный сайт, чтобы наконец-то создать нормальную конкуренцию всем известному монополисту хх с его золотыми тарифами
Борис МальцевКлерк
А можно ссылки на все 10 вакансий ?
Виктория ТришкинаProduct managerКлерк
Все ссылки прикрепили, можно откликаться)