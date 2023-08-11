Сразу 10 вакансий разместила за день компания на «Клерке»

Про ЕНС, достойную зарплату, кровавые ошибки налогового консультанта и котиков

Упал, очнулся — гипс! Вот и у меня: села в понедельник за компьютер, очнулась, а уже пятница. Ничего не успела! Варенье не сварила, статью не написала, зато классно мы с вами пообщались на этой неделе. Пока я буду доделывать дела, посмотрите наш обзор хороших новостей за неделю.