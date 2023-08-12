Если из двух квартир сделать одну, прежний срок владения для НДФЛ обнуляется

Перепланировка, при которой из двух квартир делают одну, приводит к образованию нового объекта недвижимости. А раз объект новый, то и срок владения им начинается заново.

Срок владения для целей НДФЛ при продаже надо считать с даты госрегистрации собственности на новую большую квартиру.

Об этом сообщает ФНС в письме от 21.06.2023 № БС-4-11/7879@.

Аналогичную позицию озвучивал Минфин в письмах от 04.07.2023 № 03-04-05/62245, от 08.12.2022 № 03-04-05/120364.

Между тем скоро ситуация может измениться и людям не придется платить НДФЛ при продаже своих старых квартир в которых сделана перепланировка (объединение или разделение).

В частности, при объединении двух квартир в одну срок владения будет идти от даты покупки той старой квартиры, которая была куплена позже. При разделении квартиры на две, срок для новых будет идти с даты покупки старой квартиры.

Такие нормы заложены в законопроекте Минфина, который размещен на федеральном портале.