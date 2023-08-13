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НДФЛ

После развода и раздела общей квартиры бывшие супруги могут продать ее без НДФЛ

Если квартира куплена в браке, то неважно, на кого из супругов она записана. Срок владения для целей НДФЛ для них будет идти от даты покупки. Даже если к моменту продажи они уже развелись.
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Разъяснение – в письме УФНС по г. Москве от 25.07.2023 № 7700-00-11-2023/007088.

Ситуация такая. В 2018 году супруги приобрели квартиру и оформили ее в собственность мужа. В 2022 году при разводе разделили квартиру пополам – по 1/2 доли каждому. Свою долю в квартире муж продает. Для него это единственное жилье. Встает вопрос, с какой даты идет отсчет срока владения – с 2018 или с 2022 года?

С 2018, пояснили налоговики.

По нормам СК РФ имущество, нажитое во время брака – общее, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. (если нет брачного договора).

Кроме того, по нормам ГК РФ изменение в составе собственников квартиры не влечет прекращения права собственности.

Моментом возникновения права собственности будет не дата повторного получения свидетельства в связи с изменением состава собственников, а момент первоначальной госрегистрации права собственности на данную квартиру.

Также в письме сделан вывод, что срок владения одним из супругов квартирой, полное право распоряжения которой такой супруг получил в результате раздела при разводе, будет считаться с даты первоначальной госрегистрации на имя любого из супругов ранее.

Что касается минимального срока владения для НДФЛ, то для единственного жилья он составляет 3 года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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