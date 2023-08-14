🔥 Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор. 28 августа в 11:00 мск

В НК РФ внесли много изменений. Они затронули порядок учета организаций и физлиц, улаживания налоговых споров и другие моменты.

31 июля 2023 принят Федеральный закон № 389-ФЗ, который вносит существенные изменения в части первую и вторую НК РФ, в том числе по вопросам налогового администрирования, НДС, НДФЛ, страховых взносов, налога на прибыль организаций и прочим.

На вебинаре рассмотрим:

какое регулирование было, что изменилось и когда изменения вступают в силу; изменения в НДС и акцизах; изменения в налоге на прибыль; изменения в НДФЛ; изменения в страховых взносах; изменения в транспортном налоге, налоге на имуществе и пр.

Ждем Вас на вебинаре 28 августа в 11:00 мск!