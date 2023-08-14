🔥 Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор. 28 августа в 11:00 мск

31 июля 2023 принят Федеральный закон № 389-ФЗ, который вносит существенные изменения в части первую и вторую НК РФ, в том числе по вопросам налогового администрирования, НДС, НДФЛ, страховых взносов, налога на прибыль организаций и прочим.
На вебинаре рассмотрим:
какое регулирование было, что изменилось и когда изменения вступают в силу;
изменения в НДС и акцизах;
изменения в налоге на прибыль;
изменения в НДФЛ;
изменения в страховых взносах;
изменения в транспортном налоге, налоге на имуществе и пр.
Ждем Вас на вебинаре 28 августа в 11:00 мск!
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